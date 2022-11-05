السوداني: الحكومة الحالية وضعت قطاع الكهرباء ضمن أولويات عملها

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع مسؤولي وزارة الكهرباء مشاكل التيار الكهربائي وسبل المعالجة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوادني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مبنى وزارة الكهرباء، وعقد حال وصوله اجتماعا مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكوادر المسؤولة بالوزارة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش ملف الطاقة الكهربائية، والوقوف على المشاكل المشخصة لهذا الملف، وسبل المعالجة السريعة له".

وأكد السوداني، خلال الاجتماع، أن "الحكومة الحالية وضعت قطاع الكهرباء ضمن أولويات عملها؛ لأهميته في حياة المواطنين".

وأوضح أنّ "على مدى أكثر من عقد ونصف رُصدت مبالغ طائلة لتحسين الكهرباء، ولكن لم يتم الانتفاع منها كثيرا، وظلت أزمة شحّ الكهرباء قائمة وتسببت بزيادة معاناة المواطنين".

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بـ"وضع خطة بتوقيتات زمنية واضحة لمعالجة هذا القطاع، تكون ذات نتائج ملموسة ابتداءً من صيف 2023 وللمواسم التي تليه، إلى جانب تفعيل أعمال الصيانة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين".