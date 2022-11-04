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الغنام: سأنشر تقريرا عن حجم الفساد في مؤسسة شهداء الانبار


أكد الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الجمعة، انه سينشر تقريرا حول الفساد في مؤسسة شهداء الانبار.

وقال الغنام في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" استرعي انتباه الاخوة المواطنيين في محافظة الانبار والعراقيين باني سانشر قريبا تقريرا مفصلا يوضح حجم الفساد والتزوير و الهدر والاختلاس باموال مؤسسة شهداء الانبار بعد ان أهملت قرارات لجنة تدقيق ملفات هذة المؤسسة ولاسباب نجهلها".

واضاف: "هذا الملف المهم والخطر والذي أهدرت فيه مليارات الدنانير من اموال العراقيين من قبل الفاسدين وكلي ثقة ان قيادتنا الجديدة ستاخذ هذا الملف المهم بنظر الاعتبار لاهميته وخطورته".

 

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الغنام: سأنشر تقريرا عن حجم الفساد في مؤسسة شهداء الانبار
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