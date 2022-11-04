إعتقال متهمة بسرقة 10 آلاف دولار وقطع ذهبية في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة ١٠ آلاف دولار مع مخشلات ذهبية في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن"مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠) آلاف دولار مع مخشلات ذهبية، وساعات رجالية عدد ثلاثة نوع رولكس من داخل دار ضمن منطقة المنصور ببغداد".

وأضافت، أن"ذلك جاء بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرض أحدى الدور السكنية لحادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتواصل الى المتهمة والقبض عليها وضبط المسروقات، وبعد إجراء التحقيق معها اعترفت صراحة قيامها بسرقة الدار، ودونت أقوالها ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات ".

وأشارت إلى، أن"مفارزها تمكنت أيضا، من القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

وبينت، أنه"تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"