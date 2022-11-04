المندلاوي: منطقة شارع فلسطين ببغداد مقبلة على حملة تطوير شاملة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، أن منطقة شارع فلسطين ومقترباتها مُقبلة على حملة تطوير شاملة.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن "المندلاوي خلال جولة ميدانية يرافقه أمين بغداد عمار موسى، اطلع فيها على الجانب الخدمي والبنى التحتية في منطقة شارع فلسطين"، معلناً أن "حملة تطوير شاملة ستبدأ خلال أيام و ستشمل أعمال إصلاح التكسرات و إكساء وترقيع الشوارع وتعبيد الطرق الرئيسة والفرعية و كذلك أعمال الإنارة وتجديد الأرصفة" .

وأضاف، أن "الحملة الخدمية الشاملة ستبدأ من منطقة شارع فلسطين على مراحل وستشمل أغلب مناطق العاصمة بغداد".

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، أمانة العاصمة ، إلى "إجراء أعمال التطوير والصيانة وإعادة تأهيل المجسرات والطرق الرئيسة وفق المتطلبات الهندسية الحديثة في إصلاح هذه المنشآت الخدمية والتي عانى منها المواطنون كثيراً"