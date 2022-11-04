السوداني يوجه بشمول هذه الفئة ضمن موازنة العام المقبل

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجمعة، بإجراء البحث الميداني لمستفيدين جدد من شبكة الحماية الاجتماعية؛ تمهيداً لشمولهم بموازنة العام المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن السوداني "اجتمع اليوم، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وعدد من الكوادر المسؤولة في الوزارة، واستمع الى إيجاز تضمن البحث في سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف للعملة الاجنبية، وأثره على الفئات الأوطأ في الدخل".

وناقش الاجتماع، "الوسائل العملية والفعالة لإعانة مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة اعداد الباحثين الاجتماعيين".

ووجّه السوداني، وفق البيان، "بالمباشرة في إجراء البحث الميداني للمستفيدين الجدد تمهيدا لشمول المستحقين منهم ضمن موازنة العام المقبل، كما وجه بإكمال مواد البطاقة التموينية للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة".