قيادي في الاطار: التغيرات الامنية ستجري على 3 مراحل في العراق

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الجمعة، بان التغيرات الامنية ستجري على 3 مراحل في العراق.

وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،ان" التغيرات الامنية تاتي ضمن نطاق اعادة تصحيح المواقف والمسارات في ملف حيوي للغاية مؤكدا بان التغيرات ستجري على 3 مراحل في البلاد".

واضاف،ان" اهم المراحل هي اعفاء واقالة القيادات المتورطة بالفساد وسوء الادارة بالاضافة الى ان وجود لجنة عليا للتقيم ستعطي نتائج اولية بعد اسابيع ستتيح اعطاء دفعة تغيرات اخرى بما يؤدي الى اصلاح المنظومة الامنية بشكل يعزز من الاستقرار".

واشار الى ان" التغير الايجابي في المنظومة الامنية ضروري خاصة وان هناك خروقات في المشهد العام تتطلب اجراءات حاسمة خلال الفترة القادمة".

وكانت قرارات اقالة واعفاء بعض القيادات بدات فعليا في بعض القطاعات الامنية خلال الايام المقبلة".