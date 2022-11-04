النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي : جميع السرقات متابعة من قبل الحكومة والبرلمان

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، الخميس، ان جميع السرقات متابعة من قبل الحكومة والبرلمان، لافتا الى ان عمليات السرقة تقف خلفها اطراف عالية المستوى بحكومة الكاظمي فضلا عن ضباط كبار.

وقال الموسوي في تصريح متلفز ، ان "سرقة القرن تمت بعد تنظيم عالي المستوى من مسؤولين بالحكومة السابقة"، لافتا الى ان "كل السرقات متابعة من قبل الحكومة الجديدة ومجلس النواب".

وأضاف ان "سرقة القرن تمت بعد تغطية من قبل حكومة الكاظمي ومكتبه، واليوم فأن هناك تحركات للحكومة الجديدة وخطوات جادة لمكافحة الفساد".

وبين ان "هناك ضباط كبار يقفون خلف سرقة النفط وتهريبه وحكومة السوداني جادة بمحاسبتهم خصوصا انه يمتلك صلاحيات كاملة بما فيها الدعم السياسي والشعبي وعليه اتخاذ إجراءات رادعة ضد المفسدين".