العامري يناقش مع عدد من المحافظين ملف الخدمات

ناقش رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، مع عدد من المحافظين الملف الخدمي.

وقال مكتب العامري في بيان إن "الاخير استقبل في مكتبه ببغداد، محافظي بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى والقادسية وواسط وبابل وديالى".

واضاف البيان، ان "اللقاء شهد مناقشة سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات المذكورة، وأهم المعوقات التي تعترض عمل المحافظين ودوائر محافظاتهم وكذلك أهمية تحديد الأولويات للمشاريع المختلفة".

وأكد العامري استعداده على "تقديم الدعم المطلوب لتلبية طلبات أبناء المحافظات كافة من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية وتوفير بيئة ساندة لهذا التوجه من خلال الدعم السياسي والبرلماني"