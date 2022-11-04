القبض على الإرهابي "ابو عائشة" بعد مُحاولته الدخول إلى بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الجمعة، الإطاحة بأحد ارهابيي داعش والذي يكنى "أبو عائشة" اثناء مُحاولته الدخول إلى العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهـاب عملية أمنية، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابـي (طه علي محمد ناصر الجنابي المُكنى "ابو عائشة") والذي كان قد بايع العصابات الإرهابيـة مُنذ العام ٢٠٠٤".

وأضاف البيان، ان "عملية إلقاء القبض تمت عند مُحاولته الدخول إلى العاصمة بغداد لتنفيذ عمليات إرهابية حيث كان القوة المكلفة بانتظاره وأطاحوا به فور وصوله".