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لانتحاله وظيفة عامة.. القضاء يصدر مذكرة قبض بحق "احمد الصراف" ويمنع سفره


اصدر مجلس القضاء، اليوم الجمعة، مذكرة قبض وتحري بحق المدعو "احمد سعد غانم الصراف" لانتحاله وظيفة من الوظائف العامة بهدف الحصول على مبالغ مالية.

وقال القضاء بحسب وثيقة انه "الى أعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة انكم مأذونون بالقبض على المتهم "احمد سعد غانم الصراف والذي يعمل رجل اعمال".

وأضاف ان ، "المتهم مطلوب لانتحاله وظيفة من الوظائف العامة بهدف الحصول على مبالغ مالية وفقا للمادة 160 لسنة 1983".

فيما أشار مصدر قضائي الى ان "المجلس اصدر قرار منع سفر بحق المتهم".

يذكر ان الصراف هو عضو مجلس ادارة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية قام باختلاس اموال من الدولة وهناك شبهات حول اشتراك وزير النفط الاسبق احسان عبد الجبار بعمليات السرقة التي قام بها . 

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