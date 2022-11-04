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فضيحة فساد جديدة ... السوداني يامر بسحب 1200 عجلة اشتراها الكاظمي لمكتبه والفوج الخاص سعر العجلة الواحدة 300 الف دولار
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السوداني يكلف الوكيل الأقدم السابق لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي مديراً عاماً لمركز العمليات الوطني بدلاً من الهارب ضياء الموسوي
وكالة انباء براثا
100
2022-11-04
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السوداني يكلف الوكيل الأقدم السابق لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي مديراً عاماً لمركز العمليات الوطني بدلاً من الهارب ضياء الموسوي
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التعليقات
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