وزير الداخلية ومعاون رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري ومعاون رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وقال الحشد في بيان، "التقى معاون رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي، اليوم الخميس، وزير الداخلية عبد الامير الشمري في مكتبه".

واكد الجانبان على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القوات الامنية والحشد الشعبي بما يديم زخم الانتصارات المتحققة ضد فلول داعش الارهابي وتعزيز الامن والاستقرار".