قرار جديد للتعليم يخص معدلات التقديم الى "المنحة المجانية"

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تخفيض سقف المعدلات المتنافسة على التقديم الى المنحة المجانية الخاصة بالتخصصات الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2023/2022.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي قرر تخفيض سقف المعدلات المتنافسة على التقديم الى المنحة المجانية الخاصة بالتخصصات الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2023/2022 وتمديد مدة التقديم الى الخميس المقبل".

واضافت ان "القرارتضمن السماح للطلبة الحاصلين على معدل (93%) التقديم الى الطب العام والحاصلين على معدل (90%) التقديم الى طب الأسنان والصيدلة"، مشيراً الى أن العبودي "وافق على تمديد التقديم إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بقناة المنحة المجانية للجامعات والكليات الأهلية الى غاية الخميس الموافق 2022/11/10".

ولفتت الوزارة الى أن "ضوابط التقديم الى المنحة المجانية تشترط أن يكون الطالب من خريجي الفرع الإحيائي للدورين الأول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية"، مؤكدة أن "قناة التقديم تظهر بشكل تلقائي في الواجهة الرئيسة لحساب الطلبة المشمولين ويتاح للطالب المتقدم تسجيل أربعة خيارات ضمن الاستمارة المتاحة عبر البوابة الإلكترونية".