الداخلية تُعيد جميع ضباطها المنسبين لحماية الشخصيات عدا الرئاسات الثلاث

أصدرت وزارة الداخلية، أمراً بإعادة جميع الضباط المنسبين خارج الوزارة لحماية الشخصيات عدا الرئاسات الثلاث.

ويأتي توجيه الداخلية بعد ان أبدى القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماعه بقيادة العمليات المشتركة الأحد الماضي استغرابه من كثرة الحمايات للقادة والآمرين العسكريين.

وقال السوداني ان "آمر فوج لديه رتل من الحمايات وهذا ما شاهدناه بأعيينا" مضيفاً "ما الداعي لهذه السيارات والحمايات وهي جزء من الفساد وعسكرة المجتمع ويبنغي إعادة النظر بها".