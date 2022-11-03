فضيحة فساد جديدة ... السوداني يامر بسحب 1200 عجلة اشتراها الكاظمي لمكتبه والفوج الخاص سعر العجلة الواحدة 300 الف دولار

افاد مصدر مطلع اليوم ان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني امر بسحب جميع العجلات العائدة لمكتب رئيس الوزراء والفوج الخاص التي اشتراها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى عبد اللطيف مشتت وقام بمنحها لبعض الشخصيات كمجاملة

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان عدد العجلات بحدود 1200 عجلة منها 850 عجلة مصفحة قام بشراءها من قبل المبخوت ابن مشتت مشيرا الى ان قيمة العجلة الواحدة 300 الف دولار