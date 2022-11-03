مصدر امني ينفي علاقة العثور على جثة شرطي بالقبض على شبكة تهريب النفط

نفى مصدر أمني، اليوم الخميس، علاقة العثور على جثة شرطي بالقبض على شبكة تهريب النفط.

واوضح المصدر انه :"بخصوص حادث قتل احد منتسبي شرطة الطاقة والذي عثر على جثته قبل اسبوع وتم نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي انه قام بالتبليغ على شبكات تهريب النفط وقاموا بتصفيته".

واضاف ان "هذا الموضوع غير صحيح، وحادث قتل المنتسب بعيد كل البعد عن حادثة تهريب النفط"، كاشفاً عن "القاء القبض على جميع المتهمين بهذه القضية".