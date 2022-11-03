المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني يؤكد: على الحكومة التعامل مع جميع العراقيين دون تمييز

أكد المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الخميس، على احترام الأديان والتعامل مع جميع العراقيين دون تمييز.

وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في بيان، إن"المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يؤكد على الجميع بما فيهم المسؤولين في الحكومة باحترام حقوق البشرية والتعامل مع المواطنين من جميع الأديان والمذاهب كعراقيين فقط من دون تمييز"،

مبينا انه "يوصي بالتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى باحترام وسلام وكل طرف يحترم مبادئ الآخر بعيداً عن العنف والتطرف".

واضاف ان "سماحته يوصي باستمرار على الاهتمام بالعدالة وبمبادئ التعايش السلمي ورفض أي أمر يحث على استفزاز الآخرين" لافتا الى انه"اوصى بضرورة الابتعاد عن أي شيء يحث على إثارة العنف الإعلامي والفكري".