الإطاحة باثنين من ابرز مروجي المخدرات في الفلوجة

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الخميس، عن اعتقال اثنين من ابرز مروجي المخدرات بعملية نوعية استهدفت مناطق مختلفة من مدينة الفلوجة .

وقال كسار في تصريح ل / المعلومة / ان" قوة امنية من مفرزة قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية احدى تشكيلات قيادة شرطة الانبار نفذت عملية امنية استهدفت احياء مختلفة من مدينة الفلوجة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود اثنين من ابرز مروجي المخدرات في الاماكن المستهدفة ".

واضاف ان" العملية اسفرت عن اعتقال المستهدفين دون وقوع اي مقاومة تذكر ، مبينا ان" القوة ضبطت بحوزة المعتقلين 100 الف حبة مخدرة نوع " كبتاجون".

وأوضح كسار، أن "القوة نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه لمعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة"، مشيرا الى ان "العملية تأتي ضمن خطة اعدتها قيادة شرطة الانبار لتعقب اماكن تواجد مروجي الحبوب المخدرة للحد من انتشارها".