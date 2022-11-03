السوداني يعتزم تشكيل لجنة تقييم كافة الدرجات الخاصة

كشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الخميس، عن عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل لجنة لتقييم كافة الدرجات الخاصة، مشيرا الى ان قرار السوداني بإلغاء كافة قرارات التعيين التي اجراها سلفة الكاظمي خلال حكومة تصريف الاعمال اليومية صائب ويتفق مع قرار المحكمة الاتحادية.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قضية تجديد ودفع شخصيات شابة ومهنية اصبح أمراً ضرورياً للمؤسسات المدنية والأمنية"، مبينا أن "رئيس الوزراء الحالي لدية رغبة جامحة في زج دماء جديدة لتلك المؤسسات ".

واضاف ان "قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإلغاء كافة قرارات التعيين التي اجراها سلفة الكاظمي خلال حكومة تصريف الاعمال اليومية قرار صائب ويتفق مع قرار المحكمة الاتحادية".

وأشار الصالحي الى ان "السوداني سيشكل لجنة لتقييم كافة الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق في كافة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية، فضلا عن تطبيق نظام الاستبدال خاصة وان هناك من تبوؤ المنصب لاعوام وصلت لعشرة سنوات"..