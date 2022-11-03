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النقل تصدر توجيهات للخطوط الجوية العراقية تخص "الالتزام بتوقيت الرحلات"


أصدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، توجيهات تخص توقيتات رحلات الخطوط الجوية العراقية.

وذكرت وزارة النقل في بيان أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أصدر توجيهات تخص توقيتات رحلات الخطوط الجوية العراقية"، مبيناً أن "ذلك جاء للارتقاء بالخدمة المقدمة للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية".

وشدد السعداوي بحسب البيان، على "وجوب الحرص التام على عدم حدوث أي تأخير في توقيتات اقلاع الطائرات المحددة في جدول الرحلات".

ولفت الى "ضرورة الالتزام بمواعيد اغلاق الكاونترات في موعدها المحدد"، مؤكداً أنه "سيتم محاسبة كل من يثبت مخالفته لهذا الامر".

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النقل تصدر توجيهات للخطوط الجوية العراقية تخص "الالتزام بتوقيت الرحلات"
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