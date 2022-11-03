المالية تعلن المباشرة بالغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال

أعلنت وزارة المالية، الخميس، تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن إلغاء الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة بعد 8 تشرين الأول 2021.

وقالت الوزارة في بيان انها "باشرت بتنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات مجلس الوزراء في جلسته الثانية ، ومنها القرار 280 الخاص بإلغاء كافة قرارات حكومة تصريف الاعمال في الحكومة السابقة بعد تاريخ 8 تشرين الأول 2021 المتعلقة بأصدار الاوامر الديوانية لإشغال المناصب الادارية".

وأكدت الوزارة "التزامها الصريح بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء"، مشيرة الى انها "ماضية بجميع الإجراءات القانونية ذات الصلة، ولكون جميع القرارات الصادرة من الحكومة السابقة بعد هذا التاريخ غير مكتسبة للصفة القانونية وفق الدستور العراقي".