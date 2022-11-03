الاطار التنسيقي يؤكد تأييده الكامل لرئيس الوزراء في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات

جدد الاطار التنسيقي، الخميس، تأييده الكامل لحكومة محمد شياع السوداني في تقديم الخدمات ومكافحة الفساد.

وذكر بيان للاطار إن "الاطار التنسيقي، عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الخميس بحضور رئيس الوزراء لمناقشة اخر التطورات السياسية في البلاد".

و اعرب الاطار التنسيقي عن "تأييده الكامل لرئيس الوزراء في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات".

واشاد المجتمعون "بتوجه الحكومة الى الجانب الخدمي الذي يحتاجه المواطن و البداية الصحيحة في تطبيق المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية".

وشدد الاطار التنسيقي على "ضرورة تلاحم جهود جميع القوى العراقية من اجل رفع الحيف عن الشعب العراقي وتغيير الوضع المعاشي لجميع ابناء الشعب العراقي والطبقات المحرومة بالخصوص والنهوض بالواقع الخدمي لهم ولجميع ابناء شعبنا الابي ".