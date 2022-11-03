قيادي بالإطار: السوداني قرر فتح 13 ملفا خطيرا في الدولة العراقية

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر فتح 13 ملفا خطيرا في الدولة العراقية.

وقال العتبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "من اولويات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مكافحة الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة العراقية والذي ادى الى نهب اموال طائلة في حكومة الكاظمي السابقة لافتا الى ان الاعتقالات الاخيرة هي بداية معالجة قانونية لفوضى كبيرة".

واضاف، ان "السوداني قرر فتح 13 ملفا خطيرا في الدولة العراقية تتعلق بالفساد باشكال متعددة خاصة تهريب النفط والاستيلاء على مقدرات الدولة والاثراء"، مؤكدا أن "الفترة القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت حيال الاطاحة برؤوس كبيرة في عالم الفساد".

وكان النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل لجنة لتقييم كافة الدرجات الخاصة، مشيرا الى ان قرار السوداني بإلغاء كافة قرارات التعيين التي اجراها سلفة الكاظمي خلال حكومة تصريف الاعمال اليومية صائب ويتفق مع قرار المحكمة الاتحادية.