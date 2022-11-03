وزير الداخلية يوجه بالإسراع في تسليم البطاقات الوطنية للمواطنين

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بالإسراع في تسليم البطاقات الوطنية للمواطنين الذين أكملوا معاملاتهم.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في بيان ان " وزير الداخلية زار مصنع البطاقة الوطنية لغرض الإطلاع على التفاصيل الخاصة لإصدار البطاقة الوطنية ومعالجة شحة البطاقات الموحدة ".

وأضاف ان "الوزير وجه بالتوفير العاجل لاستلام المواطنين البطاقات الوطنية الذين أكملوا معاملاتهم". وأشار البيان الى انه "سيتم توفير أعداد كبيرة من البطاقات الوطنية".