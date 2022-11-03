القضاء يشدد على أهمية مكافحة الفساد الإداري

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، بأعضاء الادعاء العام، مشددا على أهمية مكافحة الفساد الإداري وطرق كشفه.

وذكر مجلس القضاء في بيان أن "زيدان ناقش مع المدعين العامين أهمية دور الادعاء العام في مكافحة الفساد الإداري والأليات المناسبة لكشف جرائم الفساد الإداري ومحاسبة مرتكبيها".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد حضور رئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ونائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر".