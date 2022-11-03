البرلمان يعلن جدول اعمال جلسة يوم الاحد القادم

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن جدول اعمال جلسة يوم الاحد القادم.

وقالت الدائرة بحسب وثيقة ان "مجلس النواب سيعقد جلسته الثامنة يوم الاحد القادم وتضمنت في جدول اعمالها التالي:

أولا: تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب.

ثانيا: القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

ثالثا: القراءة الأولى لمشروع خدمة العلم.

رابعا: القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل.

خامسا: مناقشات عامة".

وأضافت ان "جلسة مجلس النواب ستبدأ في الساعة الحادية عشر قبل الظهر".