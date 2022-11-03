نائب بصري: حكومة الكاظمي كانت تعمل بأجندات خليجية ضد البصرة

اتهم النائب عن تحالف البصرة رفيق هاشم،حكومة مصطفى الكاظمي السابقة بتعطيل مشروع ميناء الفاو الكبير بسبب اجندات خارجية.

وقال هاشم في حديث ل / المعلومة /، إن "حكومة تصريف الأعمال كانت تعمل بأجندات خليجية تفرط بمصلحة العراق من أجل مصالح تلك الدول".

وأضاف أن "حكومة الكاظمي عطلت الكثير من المشاريع الاستراتيجية الإنقاذيه لمحافظة البصرة وأولها تحلية مياه البحر وميناء الفاو وارتباط العراق بمشروع الحزام والطريق الذي يمكن أن يؤمن فرص عمل كبيرة لسكان البصرة".

وأشار إلى أن "ميناء الفاو ومياه التحلية والحزام والطريق في قمة أولويات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال المرحلة الحالية".

وأوضح أن "هناك دول وحكومات خليجية وبتواطؤ من حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي عطلت المشاريع الاستراتيجية وغيرها من المشاريع الاقتصادية في البصرة".