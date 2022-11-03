السوداني يجتمع بوزراء ومستشارين لمناقشة الموازنة والاسراع بارسالها الى البرلمان

عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، اجتماعا مع عدد من الوزراء والمستشارين لمناقشة ملف الموازنة والإسراع بارسالها الى البرلمان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي ووزير النفط حيان عبد الغني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدد من المستشارين".

وأضاف ان "الاجتماع ناقش ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب".

ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.