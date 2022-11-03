رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة تطبيق القانون تحت مختلف الظروف

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف مشدداً على أن استقلال القضاء هو ركن أساس لإنجاز أي إصلاح.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وقدم رئيس المحكمة التهنئة السوداني بمناسبة مباشرته مهامه، كما أشاد بالتزام الحكومة بالأطر القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا".

وأكد السوداني خلال اللقاء وفقاً للبيان على أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف، وشدد على ان إستقلال القضاء هو ركن أساس لإنجاز أي اصلاح.

من جانبه أكد رئيس المحكمة الاتحادية، على دعم النظام الديمقراطي وسمو الدستور ومرجعيته الحاكمة للعمل السياسي، كونه الضامن الأساس لانفاذ ارادة الشعب العراقي.