الأمن الوطني يصدر بياناً بشأن اعتقال شبكة تهريب النفط تضم ضباطاً وتجاراً

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، ضبط اكبر شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام، فيما أشار إلى أنها تضم ضباطاً وتجاراً كبار.

وقال الجهاز في بيان، إنه "بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة واستناداً الى توجيهاته بمراقبة عمليات تهريب النفط والسيطرة عليها، باشرت مفارز الجهاز بتكثيف جهودها الاستخبارية والميدانية لضبط شبكات التهريب وعصابات سرقة النفط".

وأضاف، أنه "في واحدة من العمليات النوعية المستندة الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الجهاز من احباط احدى اكبر عمليات تهريب وسرقة النفط في البصرة، تقوم بها شبكة يقودها احد التجار وتضم ضباطا برتب عالية وموظفين كبار".

وبين الجهاز، أنه "جرى القبض علي المتهمين وفق مذكرات قضائية اذ تمارس هذ الشبكة عمليات السرقة والتهريب من خلال إحداث ثقوب في خطوط تصدير النفط الواقعة في حقل الزبير النفطي ليتم بعدها ربط انبوب اخر بهذ1 الثقوب ثم دفنه وايصاله الى طريق ترابي بغية التهريب".

وأوضح البيان، أنه "تقدر الكميات المهربة يومية من 5 – 7 صهاريج بسعة 50 الف لتر للخرق الواحد، فيما يقدر عدد الصهاريج المهربة من 40 – 50 صهريجاً وبمعدل 57 مليون لتر شهرياً".