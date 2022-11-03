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مذكرة اعتقال بحق اللواء رئيس مركز العمليات الوطني ضياء الموسوي والنائب مصطفى سند يقول انه هرب وترك وراءه مقتنيات بمليار دولار


كشفت مصادر  عن صدور مذكرة قبض بحق مسؤول كبير سابق في مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي.

وحسب المعلومات فإن الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة القبض هو اللواء ضياء الموسوي، رئيس مركز العمليات الوطني، وذلك بتهمة الاشتراك بقضية سرقة 2.5 مليار دولار.

وكشفت المصادر  أن "الموسوي خارج العراق حاليا، وهو في لبنان".

وعلى الصعيد نفسه قال النائب المستقل مصطفى سند في تغريدة له ان ضياء الموسوي هرب من العراق تاركا ورائه مقتنيات بمليار دولار شارحا كيفية جمعه لهذا المبلغ الكبير 

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مذكرة اعتقال بحق اللواء رئيس مركز العمليات الوطني ضياء الموسوي والنائب مصطفى سند يقول انه هرب وترك وراءه مقتنيات بمليار دولار
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