الأخبار

دولة القانون تعلن وفاة أحد نوابها داخل بناية مجلس النواب


أعلنت كتلة دولة القانون، اليوم الأربعاء، وفاة النائب محمود شاكر السلامي بعد تدهور حالته الصحية داخل بناية مجلس النواب.

وقال عضو الكتلة النائب جاسم الموسوي في حديث صحفي، إن "النائب محمود شاكر الموسوي توفي إثر تدهور حالته الصحية خلال اجتماع للجنان النيابية داخل بناية مجلس النواب".

بدوره، ذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان صدر لاحقا، "بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النائب عن كتلة دولة القانون "محمود شاكر السلامي".

وتابع: "إننا إذ نتقدَّم لذويه ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، نسأل المولى الكريم أن يمنَّ عليهم بالصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنَّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية يوجه تحذيرا للضباط الذين يرتادون "النوادي الليلية"
مفوضية الانتخابات تعلن أسماء المرشحين البدلاء عن السوداني و4 وزراء
حريق يلتهم مخزنا في شارع الرشيد وسط بغداد
السوداني وبلاسخارت يبحثان جملة ملفات
دولة القانون تعلن وفاة أحد نوابها داخل بناية مجلس النواب
اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات
وزير النفط يلغي أوامر تتعلق بتكليف الدرجات العليا في الوزارة
السوداني والمندلاوي يبحثان التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
النزاهة تضبط متهماً في شركة الخطوط الجوية متلبساً بالرشوة
التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي المهم لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 60.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك