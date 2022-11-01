"طيف سامي" تفصح عن ذمتها المالية

أفصحت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الثلاثاء، عن ذمتها المالية.

وقالت وزارة المالية في بيان، إنه " التزاماً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والتي شدد فيها على أهمية القيام بإجراء كشف الذمم المالية للكابينة الوزارية، بادرت وزير المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء ١ تشرين الثاني ٢٠٢٢، بالكشف عن ذمتها المالية خلال تسنم مهام عملها الرسمي كوزيرة".

وأضاف البيان، أنه "التزاما بالمادَّة (16/ أولاً/ ج) من قانون هيئة النزاهة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، التي نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة".