النائب عقيل الفتلاوي : تم تحديد موعد إنجاز مشروع قانون الموازنة

كشف النائب عقيل الفتلاوي موعد إنجاز مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال الفتلاوي، في حديث في حديث صحفي، إن "أهم ما يمكن إنجازه خلال الفترة الحالية هو قانون الموازنة الاتحادية؛ كونه ملامس لحاجة المواطنين وبشكل مباشر".

وأضاف الفتلاوي، أن "الحكومة والبرلمان يوليان هذا الموضوع أهمية كبيرة، ويتم العمل عليه بصورة جدية"، مبيناً أنه "جرى الاتفاق على أن تكون الموازنة تكميلية لسنة 2022 وجديدة لعام 2023"، متوقعاً "إنجاز مشروع القانون خلال 20 يوماً".

ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في أول اجتماع للمجلس، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بـ"السرعة الممكنة لدراسته"، وفق بيان للأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء.

ويقع إعداد مشروع الموازنة على عاتق وزارة المالية التي تقدمه بدورها إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.

ويوم أمس، أكدت وزير المالية، طيف سامي، أن من أولويات الحكومة الجديدة هو إقرار موازنة 2023، فيما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وإعداد البرامج باتجاه تمتين ركائز الاقتصاد الوطني.