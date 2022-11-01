مجلس الوزراء يصوت على مراجعة العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة".

افاد مصدر مطلع ، اليوم الثلاثاء ان مجلس الوزراء صوت على "مراجعة العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة".

من جانبه، أعلن النائب عن كتلة الصادقون، عدي عواد، تصويت مجلس الوزراء على قرار بشأن حملة الشهادات العليا والأوائل.

وقال عواد في منشور عبر فيسبوك، إنه "تم تصويت مجلس الوزراء على تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا في دوائر الدولة".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.