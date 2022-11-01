السوداني : قرار رفع سعر صرف الدولار لم ترافقه إجراءات لحماية الطبقات الهشة

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع سعر صرف الدولار لم ترافقه إجراءات لحماية الطبقات الهشة، فيما رهن إجراء انتخابات مبكرة بـ"حل البرلمان لنفسه".

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء،، إن "الحكومة حريصة على تقديم الموازنة بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً "حرص الحكومة على تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بالبنك المركزي وسياساته المالية التي ستكون الحكومة داعمة لها".