كتلة الاتحاد الإسلامي تقدم استقالتها من برلمان كردستان

أعلن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، الثلاثاء، عن انسحاب نوابه من برلمان إقليم كردستان رسميا بسبب عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لانتخابات الاقليم.

وقال النائب في برلمان كردستان عن الاتحاد شيركو جودت في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قرار الكتلة بالانسحاب من البرلمان جاء ضمن اخر الحلول السياسية الممكنة".

وأضاف جودت، ان "تأجيل مواعيد الانتخابات لاكثر من مرة وعد الالتزام بالمدد الدستورية يضعنا في امتحان صعب امام جمهورية والالتزام امامه".

واشار الى أن "موقفنا هذا يعتبر احتجاج رسمي على عدم احترام القانون وإرادة الشعب وعدم إجراء الانتخابات والتجاوز على المدة المحددة".