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مجلس الوزراء يصوت على الغاء جميع الاوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ 8/10/2021


قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلغاء أوامر ديوانية صدرت بعد تاريخ 8 تشرين الأول من العام الماضي، 

وقال مصدر مطلع، إن "مجلس الوزراء صوت على الغاء جميع الاوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ 8/10/2021".

وبين، أن "القرار يشمل تعيين محافظي النجف وذي قار وبابل وصلاح الدين ورئيس جهاز المخابرات رائد جوحي ورئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري"

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.

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