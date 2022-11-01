وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، بتشكيل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة والمشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وذكر بيان للوزارة أن "الوزير وجه بتشكل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة والمشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ الذين سبق أن تم رفع أسمائهم من قبل دوائرهم الى مديرية إدارة الموارد البشرية".

واضافت ان "الفئات المشمولهم هم هم (الفاحصين المستوفون للشروط، المستقيلين، المفصلين، المطرودين، والملغاة أوامر تعيينهم لعدم التحاقهم) على أن تكون المقابلات بدءاً من يوم ٦-١١-٢٠٢٢".

وأشارت الوزارة الى انه "عبد الامير بمراجعة جميع الأوراق الخاصة بهم"، مبينا انه "سيكون هناك إعماما آخرا لبيان جميع ما يتعلق بهذا الموضوع ومكان المقابلة والفحص".