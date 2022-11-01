كما عودنا النائب المستقل البطل مصطفى سند يعلن اكتشاف اكبر جريمة منظمة لسرقة النفط العراقي كانت محمية من الكاظمي

افاد النائب المستقل مصطفى سند عن اكتشاف اكتشاف اكبر جريمة منظمة لسرقة النفط الخام العراقي تقوم بها شبكة مكونة من اعلى قادة شرطة النفط والمرتبطين بأعلى المستويات مع مجموعة مهربين، وقد تم اعتقالهم

واوضح سند ان الكميات التي كانت تهرب تقدر ب100 مليون لتر شهرياً وتعادل 750 مليون دولار سنوياً

مؤكدا ان الشبكة كانت محمية بعهد حكومة الكاظمي وتم رفع الحماية عنها بأمر من السوداني، مشيرا الى ان قام برصد وتنفيذ العملية جهاز الأمن الوطني، باشراف حثيث من مدير الجهاز حميد الشطري

يذكر ان وزير الداخلية عبد الامير الشمري قد وجه في ساعة متاخرة من يوم امس وجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة.

وقال مصدر في الوزارة إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يوجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي".

وأضاف المصدر أن "هذا الأمر جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة"،