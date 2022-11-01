خبير عسكري يحذر من الفساد في ملف التسليح لوزارتي الداخلية والدفاع

حذر الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، من الفساد في ملف التسليح لصالح وزارتي الداخلية والدفاع، مشددا على ضرورة الاعتماد على خبرات ومستشارين لعمل تقييم ومعرفة احتياجات وزارة الدفاع.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان "الإسراع بمنح وزارتي الداخلية والدفاع مبالغ مالية ضمن الموازنة من اجل التسليح يعد خطأ كبيراً، لان هناك حالات فساد وبعض الفاسدين توغلوا في الوزارتين لتشويه سمعتهما وتقويض كل ماهو جيد لمصالهم الشخصية، خصوصا ان الكثير من العقود تشوبها الفساد".

وأضاف ان "ماقدم وماطرح من الوزارتين لشراء الأسلحة والطائرات والمعدات تشوبها العديد من علامات الاستفهام، ما يحتم على رئيس الوزراء الاعتماد على شخصيات عسكرية وطنية من الضباط الكبار ومن بينهم المتقاعدين من أصحاب الخبرات من اجل اجراء عملية تقييم شامل للدفاع الجوي العراقي وتحديد احتياجاته وكذلك الحال بالنسبة لباقي التشكيلات في القوات المسلحة".

وبين ان "هناك حاجة ماسة لاعادة تقييم وزارة الدفاع واحتياجاتها من قبل مستشارين عسكريين ممن هم في الخدمة والمتقاعدين للاستشهاد برأيهم وبيان من هو العدو المحتمل الذي يهدد امن وسلامة العراق ومعرفة قدرته القتالية والتسليحية وتحديد نقاط القوة والضعف من اجل بناء المنظومة الدفاعية على أساس العدو المحتمل".