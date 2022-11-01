الأخبار

القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي: الإعلام المأجور يتكتم على صفقات فساد المناطق المحررة


اعتبر القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي ان الإعلام المأجور يتعمد ابعاد المناطق المحررة عن صفات الفساد التي تحدث فيها من خلال التكميم، فيما أكد وجود صفقات فساد ضخمة في اعمار المحافظات الغربية.

وقال الهلالي في حديث لـ /المعلومة/، إن "الإعلام المأجور يتعمد التكتم على صفقات الفساد التي تحدث في المناطق المحررة بعد وقبل داعش"، مضيفا أن "نفس الإعلام يركز على أثارة جميع القضايا التي تحدث في وسط وجنوب العراق".

وتابع، أن "حكومة السوداني ستعمل على فتح جميع الملفات التي تحدث في عموم العراق دون غض البصر عن أي صفقة فساد حدثت".

وأضاف، أن "هنالك صفقات فساد ضخمة تمت في اعمار المناطق المحررة لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل الجهات التي تعمل على تكتيم هذه الملفات وعدم تصديرها إلى الجهات المسؤولة والمجتمع".

وبهذا الصدد يقول عضو النائب عن تحالف الفتح، وليد عبد الحسن، أن الموصل تحتاج الى أكثر من 400 مليار دينار لإعادة الاعمار، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للسيطرة على صفقات الفساد التي تلاحق ملفات الاعمار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير عسكري يحذر من الفساد في ملف التسليح لوزارتي الداخلية والدفاع
القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي: الإعلام المأجور يتكتم على صفقات فساد المناطق المحررة
وزير الداخلية يوجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة
وزير التعليم يتعهد بدعم ملف أصحاب العقود والاهتمام بمطالبهم
الاعلام الأمني تكشف اسباب انفجار الصهريج شرقي بغداد
السوداني يوجه بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة
التخطيط النيابية: ملفات فساد الجمارك ستفتح من أوسع أبوابها
ضبط (5) حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط
الطاقة النيابية: 3 ملفات عاجلة على طاولة وزير الكهرباء لاستعادة ثقة المواطن
بينها اعمار المحافظات المحررة.. تشكيل لجان نيابية مشتركة لمتابعة ملفات فساد "ضخمة"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 60.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك