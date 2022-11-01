القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي: الإعلام المأجور يتكتم على صفقات فساد المناطق المحررة

اعتبر القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي ان الإعلام المأجور يتعمد ابعاد المناطق المحررة عن صفات الفساد التي تحدث فيها من خلال التكميم، فيما أكد وجود صفقات فساد ضخمة في اعمار المحافظات الغربية.

وقال الهلالي في حديث لـ /المعلومة/، إن "الإعلام المأجور يتعمد التكتم على صفقات الفساد التي تحدث في المناطق المحررة بعد وقبل داعش"، مضيفا أن "نفس الإعلام يركز على أثارة جميع القضايا التي تحدث في وسط وجنوب العراق".

وتابع، أن "حكومة السوداني ستعمل على فتح جميع الملفات التي تحدث في عموم العراق دون غض البصر عن أي صفقة فساد حدثت".

وأضاف، أن "هنالك صفقات فساد ضخمة تمت في اعمار المناطق المحررة لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل الجهات التي تعمل على تكتيم هذه الملفات وعدم تصديرها إلى الجهات المسؤولة والمجتمع".

وبهذا الصدد يقول عضو النائب عن تحالف الفتح، وليد عبد الحسن، أن الموصل تحتاج الى أكثر من 400 مليار دينار لإعادة الاعمار، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للسيطرة على صفقات الفساد التي تلاحق ملفات الاعمار.