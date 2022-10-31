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وزير التعليم يتعهد بدعم ملف أصحاب العقود والاهتمام بمطالبهم


تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، بدعم ملف أصحاب العقود في مؤسسات التعليم العالي والإفادة من إمكاناتهم والاهتمام بمطالبهم.

وذكرت الوزارة في بيان  أن “ذلك جاء لدى استقباله عددا من ممثلي أصحاب العقود في الجامعات حيث أوضح خلال اللقاء أن وزارة التعليم وجامعاتها مهتمة بهذا الملف وتسعى الى إنصاف هذه الشريحة وتثبيت حقوقهم على وفق السياقات الإدارية والقانونية المسؤولة عن معالجة كل المطالب الممكنة التي تتطلب تنسيقا مباشر مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بهذا الملف”.

وتعهد وزير التعليم بـ”تقديم كل الدعم الإيجابي لمطالب هذه الفئة في مجلس الوزراء”، مشيرا الى أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها تتعامل باهتمام مع شريحة العقود كونهم يمثلون احتياجا على صعيد الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسة التعليمية”.

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وزير التعليم يتعهد بدعم ملف أصحاب العقود والاهتمام بمطالبهم
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