الاعلام الأمني تكشف اسباب انفجار الصهريج شرقي بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أسباب انفجار الصهريج في بغداد.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن في بيان ان "حادث انفجار الصهريج في منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد يعود لأسباب فنية".

وأضاف ان "الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج"، مشيرا الى ان "الحادث عرضي بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة".

وأكد "عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في حادث انفجار الصهريج"، لافتا الى انه "سيتم اتخاذ إجراءات بشأن دخول العجلات المحملة بالمشتقات إلى العاصمة بغداد".

يذكر ان قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، منع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية.