السوداني يوجه بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية بالسرعة الممكنة.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس الوزراء وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته".

واضاف ان "التوجيه، صدر خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، المُنعقدة في 28/10/2022".