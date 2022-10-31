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التخطيط النيابية: ملفات فساد الجمارك ستفتح من أوسع أبوابها


 اكدت لجنة التخطيط النيابية، الاثنين، عزم الحكومة فتح ملفات فساد الجمارك والضرائب ومحاسبة جميع المتورطين فيها، مبينا ان ما ظهر امام الاعلام يمثل رأس الجبل الجليدي من باطن الفساد.

 وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ما ظهر امام وسائل الاعلام بشأن فساد حكومة مصطفى الكاظمي عبارة عن رأس الجبل الجليدي وما خفي كان اعظم". 

 وأضاف كريم، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعلم جيدا بتفاصيل صفقات الفساد ولديه خطة متكاملة للتعامل مع حيتان الفساد سيما في وزارة المالية والضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية وسيفتح ابواب الملفات من اوسعها لمعالجة الخلل من جذوره". 

 واشار الى ان "التقارب بين مجلس النواب والحكومة سيسهم في انقاذ العراق من المفسدين والمتوغلين بسرقات المليارات الدولارات".

وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب أكدت في وقت سابق، أن هيئة الجمارك التابعة الى وزارة المالية من الدوائر التي يتوطن فيها الفساد، مبينة ان الكمارك لا تقل شأنا بالفساد عن المنافذ والضرائب. 

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