ضبط (5) حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط (5) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكر اعلام الهيأة في بيان ان “منفذ ميناء أم قصر الأوسط يتمكن من ضبط أربع حاويات تحتوي (سيم تسليح يستخدم في البناء) وحاوية تحتوي (سيارات صالون دون الموديل المسموح باستيرادها)، العملية تمت وبالتعاون مع مركز الكمرك المنفذ”.

واضاف انه “تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة ام قصر الاوسط”.