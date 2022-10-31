الطاقة النيابية: 3 ملفات عاجلة على طاولة وزير الكهرباء لاستعادة ثقة المواطن

أكدت عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية سهيلة السلطاني، الاثنين ، وجود 3 ملفات عاجلة على طاولة وزير الكهرباء الجديد زياد علي فاضل، مشيرة الى ان ملف الكهرباء يحتاج إلى حلول جذرية لاستعادة ثقة الشعب العراقي.

وقالت السلطاني في حديث ل / المعلومة/، إن "جميع وزراء وزارة الكهرباء المتعاقبين فشلوا على مدار الفترات الماضية في الحصول على ثقة الشعب العراقي".

واضافت ان "هناك 3 ملفات عاجلة على طاولة وزير الكهرباء اولها إيجاد حلول سريعة لأزمات الكهرباء التي يعاني منها المواطنين"، مبينة أن "ثاني الملفات العاجلة على طاولة وزير الكهرباء هي تهالك شبكات الكهرباء ومعاناتها من عجز كبير في القدرات على مدار السنوات الماضية".

وتابعت السلطاني، أن "الملف الثالث هو البحث عن حلول من بينها مشروعات تطوير الكهرباء مع دول متقدمة مثل الصين وألمانيا".

واشارت الى أن "الجميع غير راض عن عمل وزراء وزارة الكهرباء السابقين"، مبينة أن "حل مشكلة الكهرباء يجب التعاون مع شركات ألمانية لمد يد العون لنا".

وباشر وزير الكهرباء الجديد زياد علي فاضل ، أمس الأحد، مهام عمله رسميا في مقر الوزارة بحضور وكلاء الوزارة والمدراء العامين بعد مباشرة رسميا.