بينها اعمار المحافظات المحررة.. تشكيل لجان نيابية مشتركة لمتابعة ملفات فساد "ضخمة"

رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، تشكيل فرق مشتركة من اللجان النيابية كالنزاهة والاقتصاد والقانونية لفتح ملفات الفساد الكبيرة لاسيما اعمار المحافظات المحررة، فيما أكد أن السوداني بين أنه لا يوجد أي خطوط حمراء حول هذه الشبهات.

وقال عضو اللجنة حسين السعبري، في حديث ل / المعلومة /، "سيتم تشكيل لجان مشتركة من لجنة الاقتصاد واللجنة القانونية، بالإضافة الى النزاهة والعمل على فتح ملفات الفساد الكبيرة وتحريكها امام القضاء".

وأضاف، أن "الكثير من ملفات الفساد التي ظهرت في الآونة الأخيرة كصفقة القرن وهيئة الكمارك العامة وكذلك اعمار المحافظات المحررة، بالإضافة الى ملف النازحين وفساد وزارة الصحة".

وأوضح عضو لجنة الاقتصاد النيابية، أن "أعضاء مجلس النواب حملوا على عاتقهم فتح هذه الملفات الكثيرة والاطاحة بالرؤوس الكبيرة"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد لا يوجد أي خطوط حمراء حول ملفات الفساد".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع عن سرقات واتفاقيات وعقود بملايين الدولارات احد ابطالها المستشار السياسي لحكومة التصريف مشرق عباس والمستشار لشؤون الاعمار صباح مشتت.

وبهذا الصدد يقول عضو النائب عن تحالف الفتح، وليد عبد الحسن، أن الموصل تحتاج الى أكثر من 400 مليار دينار لاعادة الاعمار، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للسيطرة على صفقات الفساد التي تلاحق ملفات الاعمار.