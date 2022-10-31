قاض سابق: الكاظمي قايض النفط العراقي بالثوم والحامض الحلو!

دعا القاضي السابق عبد الامير الشمري، الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى فتح ملفات بيع النفط الوهمية مع دول الجوار والتي عقدت في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان العراق قايض النفط العراقي بالثوم والحامض الحلو.

وقال الشمري في حوار متلفز ، إن "الحكومة السابقة عقدت اتفاقيات غريبة ووهمية وعلى القضاء والحكومة فتحها بشكل عاجل ودون مجاملة".

واضاف ان "حكومة الكاظمي ابرمت عقودا لبيع النفط مقابل شراء الحامض حلو والتفاح والثوم وجميعها صفقات وهمية كون تلك السلع لن تصل الى العراق بل هو مجرد اسلوب للتهريب".

ولفت الشمري الى ان "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تقع على عاتقه مهمة التصدي للفاسدين عبر حماية الفساد والاحاطة بمختصين في مجال القانون لجمع الادلة التي لا يمكن الخروج منها".