الأخبار

قاض سابق: الكاظمي قايض النفط العراقي بالثوم والحامض الحلو!


دعا القاضي السابق عبد الامير الشمري، الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى فتح ملفات بيع النفط الوهمية مع دول الجوار والتي عقدت في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان العراق قايض النفط العراقي بالثوم والحامض الحلو. 

 وقال الشمري في حوار متلفز ، إن "الحكومة السابقة عقدت اتفاقيات غريبة ووهمية وعلى القضاء والحكومة فتحها بشكل عاجل ودون مجاملة".

 واضاف ان "حكومة الكاظمي ابرمت عقودا لبيع النفط مقابل شراء الحامض حلو والتفاح والثوم وجميعها صفقات وهمية كون تلك السلع لن تصل الى العراق بل هو مجرد اسلوب للتهريب". 

 ولفت الشمري الى ان "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تقع على عاتقه مهمة التصدي للفاسدين عبر حماية الفساد والاحاطة بمختصين في مجال القانون لجمع الادلة التي لا يمكن الخروج منها". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تكليف ربيع نادر مديراً للمكتب الإعلامي للسوداني
قاض سابق: الكاظمي قايض النفط العراقي بالثوم والحامض الحلو!
عضو لجنة الأمن والدفاع كريم ابو سودة يوجه دعوة الى وزير الدفاع بشان الصفقات المشبوهة في وزارته
النزاهة.. توصـيات جديدة لإيقاف استنزاف موارد الأمانة المالية
عملية نوعية في كركوك تطيح بثلاثة إرهابيين بارزين
اتهام مشرق عباس وصباح مشتت بسرقة ملايين الدولارات
صدور حكمين حضوريين بإدانة مسؤول سابق بوزارة الدفاع لارتكابه مخالفات بعقد سلاح
السوداني ومحافظ البنك المركزي يستعرضان التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني
النزاهة تعلن تلقي استمارات كشف الذمة المالية من 4 وزراء
وزير النقل يتعهد بتحقيق مطالب محتجي الخطوط الجوية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 60.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك